Eerste paasvuren weer ontstoken in Drenthe

Na twee jaren waarin het coronavirus roet in het eten gooide, mogen dit jaar weer paasvuren worden ontstoken. Hoewel het pas morgen en overmorgen Pasen is, zijn de eerste bulten vanavond al aangestoken.

Zo konden mensen in Drenthe onder meer terecht in Wittelte en Lheebroek. Vanaf morgen gaan er veel meer bulten in brand. Dan zijn er, evenals op maandag, verspreid door de hele provincie tientallen paasvuren.