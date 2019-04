Politiebureaus Noord-Drenthe omgebouwd tot kleine politieposten

Teamchef van de politie Noord-Drenthe is Anko Lange. Hij is blij dat de bezuinigingsopdracht - waarvoor elke regio een eigen oplossing aandraagt - er niet toe heeft geleid dat er bureaus in Noord-Drenthe definitief dicht gaan. Sluiting dreigde eerder met name voor de bureaus in Assen, Gieten en Vries.Het nieuwe huisvestingsplan komt voort uit de mogelijkheden die digitaal werken biedt. Anko Lange: "Agenten kunnen met een mobiele telefoon, laptop of i-pad aangiftes opnemen bij mensen thuis of afspreken dat te doen in een wijkcentrum of het gemeentehuis. Dat kan ook in de avonduren. Maar ik wil nog in overleg met burgers om te kijken hoe we dat het best kunnen doen."De politieposten zullen over een paar jaar ook niet meer permanent bezet zijn. "Op sommige bureaus komt nu soms maar één aangifte per dag binnen. De agenten blijven, maar de openingstijden van de politieposten gaat veranderen. We gaan nog onderzoeken hoeveel we echt open moeten zijn in Gieten, Roden en Vries", zegt de teamchef.Lange heeft het plan samen met de burgemeesters van de vier betrokken gemeenten opgesteld. Zij zouden hun instemming hebben betoond met de plannen. Teamchef Lange: "Zo blijft de politie toch in de gemeenschap werken. Dat is ook beter dan vanuit één centrale plek in het gebied. De agenten in de plaatsen kennen de wereld daar toch het best."De politie in Assen zit al jaren in het bureau aan de Weiersstraat, de laatste tien jaar in een nieuw pand. Wat met dat nieuwe pand gaat gebeuren is nog onduidelijk. Waar de nieuwe politiepost in het centrum van Assen komt is ook nog de vraag.Het team Zuidwest-Drenthe heeft nog geen nieuw huisvestingsplan rond. Daar kwam eerder al de mogelijke sluiting van het politiebureau in Beilen aan de orde. Wat betreft het team Zuidoost-Drenthe verandert er vooralsnog weinig.