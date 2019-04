Orvelte krijgt groen licht voor Masterplan

Inwoners van Orvelte hebben samen met diverse partijen de afgelopen jaren gewerkt aan een toekomstvisie. Daarbij is onder meer gekeken naar hoe het 'merk' Orvelte beter op de kaart gezet kan worden, het ondernemersklimaat en de leefbaarheid in het dorp. Die voorstellen werden samengevoegd in het Masterplan Orvelte.De gemeenteraad buigt zich deze maand over het plan. Enkele onderdelen zijn al in gang gezet, waaronder de aanleg van speelvoorzieningen voor kinderen en het verbeteren van de parkeergelegenheid in en rondom het dorp.