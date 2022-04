De week van Drenthe: Terugkeer van paasvuren en Defensie zoekt personeel

Een primeur voor Hoogeveen. Daar komt het grootste pakkettensorteercentrum van Nederland. PostNL is op bedrijventerrein Buitenvaart begonnen met de bouw ervan. Dit en meer speelde zich deze week af in Drenthe. Een overzicht.

Kinderen uit Oekraïense vluchtelingengezinnen die in Emmen verblijven, gingen maandag voor het eerst naar school. Een voormalig pand van het Esdal College aan de Angelsloërdijk is hier tijdelijk voor ingericht.

Met Pasen in aantocht, was Defensie dinsdag op de Johannes Post Kazerne in Havelte aan het zoeken geslagen. Niet naar eieren, maar naar nieuw personeel. Dinsdag was daar een oriëntatiedag. Defensie zoekt alleen al op de kazerne in Havelte zo'n 700 nieuwe mensen.