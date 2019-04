Assen heeft half miljoen voor gevel- en verhuissubsidie in binnenstad

Zo wil Assen de binnenstad compacter maken. In totaal is er 1,25 miljoen beschikbaar, maar Assen begint eerst met een half miljoen. Emmen, Hoogeveen en Meppel hebben ook dergelijke subsidies.In de praktijk blijkt dat de subsidieregeling in de ene stad succesvoller is dan in de andere stad. Assen wil daarom het geld in fases uitzetten. Uiterlijk in december 2020 komt er een evaluatie en geld voor het vervolg. Maar als de regeling een succes is, en het geld is sneller op, dan kan dat eerder.Het stimuleringsfonds omvat vier regelingen. Allereerst is er een verplaatsingssubsidie. Die moet concentratie van het winkelaanbod in het kernwinkelgebied van Assen bevorderen. Hiervoor is eerst 150.000 euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuiskosten en herinrichtingskosten, als een winkelier wil verhuizen naar hartje stad. De maximumbijdrage is 37.500 euro.Verder is er planontwikkelingssubsidie te krijgen als een ondernemer in het kernwinkelgebied een leeg winkelpand wil aanpassen, om het beter verhuurbaar te krijgen. Maximaal 2000 euro kan er verstrekt worden. Voor planontwikkeling is binnen het stimuleringsfonds 50.000 euro gereserveerd.Voor de ombouw van winkelpanden buiten het kernwinkelgebied is een transformatiesubsidie beschikbaar. Hiervoor zit eerst 150.000 euro in de pot. De maximale bijdrage is 50.000 euro in de verbouwingskosten.Ook is er 150.000 euro voor gevelverbeteringsplannen. Met de subsidie wil Assen het historische beeld van veel gevels en puien weer in ere herstellen. De gemeente wil zo af van minder fraaie luifelbakken en verloren gegane geveldetails terughalen. Per aanvraag is er maximaal 15.000 euro per gevel beschikbaar.Binnenstadsvereniging Vaart in Assen (VIA) is blij met de subsidieregelingen. "Het kan net dat ene zetje geven wat een ondernemer nodig heeft om te verhuizen, of om zijn pand te verbeteren", zegt stadsregisseur Kjeld Vosjan.