Gersom Klok veel eerder terug dan verwacht

Er zou bij Klok een cyste verwijderd worden bij zijn blaas, maar bij het bezoek aan het ziekenhuis, eerder deze week, bleek op de MRi-scan dat deze cyste al was verdwenen."Het is niet helemaal bekend hoe dat is gebeurd, maar waarschijnlijk heeft mijn lichaam de cyste zelf afgestoten", laat een opgeluchte Klok weten.Vandaag onderwierp hij zichzelf aan een stevige cardio-training. "Dat ging goed, maar we moeten even afwachten hoe ik daarvan herstel. Er ligt een plan klaar om me weer klaar te stomen voor de resterende wedstrijden. Waar ik hoop? Dat ik over twee weken weer inzetbaar ben."