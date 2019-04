Op=Op maakt doorstart: 'We willen weer een winstgevende winkelformule'

De Drentse drogisterijketen - opgericht in Klazienaveen, tegenwoordig zit het hoofdkantoor in Peize - werd vorige week failliet verklaard . Het bedrijf kampte naar eigen zeggen met 'uitdagende marktomstandigheden'. Ook groeide het bedrijf de laatste jaren hard, wat ten koste ging van de financiële stabiliteit.Op=Op Voordeelschop telt ruim 150 winkels in heel Nederland, waarvan tien in Drenthe. In totaal zijn er twintig franchise-winkels. Die vallen buiten het faillissement. Bij de 130 getroffen winkels werken meer dan 1200 medewerkers.Op=Op hoopt zo veel mogelijk winkels open te kunnen houden. "Het doel is weer een winstgevende winkelformule neer te zetten. Daarom gaan we per filiaal bekijken hoe het verder moet", zegt curator Jeroen Reiziger.Wie de investeerder is die de winkelketen overneemt, wil hij niet zeggen. De komende wegen gaat hij met de investeerder en het management in gesprek om te kijken hoeveel winkels openblijven en hoe de toekomst van de medewerkers eruit ziet.