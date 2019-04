FC Emmen vroeg Ajax-stewards om spandoek weg te halen

Ik vind dat we het eigenlijk niet moeten bespreken, want je geeft daarmee credits aan mensen die een belachelijk spandoek maken en de 500 mensen in dat vak die dat kennelijk ook prima vinden. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over het spandoek in het uitvak van Ajax

De nieuwe uitzending van FC Emmen Rood Wit TV​

De clubleiding van Emmen kreeg te horen dat de stewards dit niet voor elkaar kregen. Dat zei Dick Lukkien vanavond in FC Emmen Rood Wit TV, het wekelijkse programma over de Drentse eredivisieclub.Lukkien reageert met tegenzin op de vraag over spandoek. "Ik vind dat we het eigenlijk niet moeten bespreken, want je geeft daarmee credits aan mensen die een belachelijk spandoek maken en er zitten 500 mensen in dat uitvak die dat kennelijk ook prima vinden. Ik heb er zeker wel een gevoel bij, maar ik wil dit eigenlijk doodzwijgen en niet voeden", reageert de trainer van FC Emmen. Een deel van de F-side spreekt zich al weken negatief uit over de mogelijke komst van de Emmen-keeper naar Ajax, omdat hij ooit zijn voorliefde voor Feyenoord bekendmaakte.De oefenmeester van de Drentse club gaat in de wekelijkse rubriek 'koffieDick-kijken' ook in op enkele keuzes die hij de afgelopen weken maakte in de opstelling en in zijn wisselbeleid. Zo komt de rol van Braken en de manier van verdedigen ter sprake.