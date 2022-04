Kraomschudden in Havelte trekt veel publiek: 'Goed begin van het voorjaar'

In de ondernemerskooi wordt het verhaal van de schaapskudde verteld, maar krijgen bezoekers ook informatie over de omgeving. "Het ontstaan van het Holtingerveld en de Havelterberg bijvoorbeeld. Maar er is ook informatie over hunebedden in de omgeving. We willen de mensen wat laten zien als de kudde weg is. Dat doen we onder meer door het laten zien van filmpjes in de nieuwe ruimte."