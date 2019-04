Animal Rights filmt 'pijn en stress' kalfjes in fokkerij De Krim

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft beelden gepubliceerd van een undercoveractie in een fokkerij in De Krim. Op de beelden is te zien hoe kalveren ogenschijnlijk ruw worden behandeld, meldt RTV Oost.

Animal Rights ging vorig jaar undercover bij een bedrijf met 1600 witvleeskalveren in het Overijsselse dorp. De dieren moesten bloedonderzoek ondergaan en de activisten filmden het tafereel. "Dit levert pijn en stress op voor de kalfjes", aldus de actievoerders."We werkten in teams van vier. Eén iemand drijft de kalveren op door ze bij de staart te pakken", vertelt de activist die undercover ging. "Met een klap op de kont krijg je ze in beweging, vervolgens kun je sturen met de staart."Volgens de actievoerders duwen ze de staartaanzet omhoog, wat onprettig voelt voor het kalf. Het dier gaat daarom naar voren om de spanning van de staart te halen. Bij de voederplaats trekt iemand de kop van het kalf omhoog met een touw, zodat de halsslagader bloot komt te liggen. Vervolgens wordt er bloed afgenomen.[vimeo: https://vimeo.com/327960003 De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) keurt deze methode af. "Aan de staart trekken voldoet niet aan de standaard", laat de organisatie weten aan RTV Oost . "Stress dient zo veel mogelijk vermeden te worden, SBK keurt deze handeling af."LTO, een belangenorganisatie voor agrarische bedrijven, neemt minder stellig afstand van de beelden. "Uit de beelden is moeilijk op te maken of de wet wordt overtreden", zegt voorzitter Wim Thus. "Een ruwe behandeling van dieren keuren we af", verduidelijkt hij.