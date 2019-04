Brand in Assen: bewoner vermoedt brandstichting

Aanvankelijk werd gedacht dat de brand in de aanhanger ontstond en toen oversloeg naar het huis, maar dat klopt volgens de bewoner niet. Hoe en waar de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. De bewoner verwacht daar komende week meer duidelijkheid over te krijgen. Hij vermoedt dat er sprake is van brandstichting.De brandweer kon voorkomen dat het huis volledig in brand vloog en had het vuur vrij vlot onder controle. De zijkant van het huis, een schuur en een hek raakten beschadigd. Het gezin, met twee kinderen, verblijft sindsdien in een hotel. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen ze maandagmiddag weer naar huis.Een van de bewoners moest voor de zekerheid worden onderzocht in de ambulance.