Festival GrondToon vertelt de historie van het kanaal Buinen-Schoonoord

"Het wordt een combinatie van muziek- en theaterspektakel. Het verhaal wordt theatraal uitgebeeld en ondersteund door het veenkoloniaal strijkorkest", vertelt Hans Agterberg van stichting Music in the Woods.Voorheen organiseerde de stichting Music in the Woods. "Dat was gewoon een concert in het bos. Ook prachtig en we hebben het lange tijd met succes gedaan. Dit is een nieuwe formule en daar waren we wel aan toe.""Het verschil is dat we het elk jaar op verschillende locaties gaan invullen. We gaan de historie van een plek als centraal punt nemen", vertelt Agterberg over GrondToon."We laten het verhaal zien van het kanaal Buinen-Schoonoord aan het begin van de vorige eeuw. Het kanaal is onder bijzondere omstandigheden gegraven. Mensen zijn zich daar weinig van bewust."Het verhaal van de locatie wordt verteld met het theaterstuk 'WaterWerk'. "De locatie tussen Borger en Ees is al goed bekeken. Het is een heel bijzondere locatie bij het kanaal. Je ziet er twee bewegingen: waar het naartoe gaat in de toekomst qua natuurontwikkeling en je ziet ook het oude kanaal met de historie."De keuze het festival te houden op 21 juni is bewust gemaakt. "We doen het op de langste dag, dat is ook wel heel bijzonder", vertelt Agterberg enthousiast. "Het stuk eindigt met een zonsondergang. Dat is heel idyllisch. We sluiten ook af met een speciaal stuk wat daarop inspeelt. De zon gaat onder, de dag is geweest en het verhaal is verteld."'We zijn van plan de komende twee jaar nog twee edities van GrondToon te maken. We hebben al medewerking van de provincie, de gemeente en de Rabobank om dit mogelijk te maken."Agterberg heeft ook al ideeën voor de komende jaren. "We vinden het staatsbos ook een interessant fenomeen. Daar weten de meeste mensen ook niet veel van. Maar we gaan ook naar de Veenkoloniën kijken. We laten het nog open."