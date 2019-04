Blaudzun en Kenny B. hoofdacts op Bevrijdingsfestival Drenthe

Ook komt zangeres Maan naar het festival. Zij is dit jaar één van de landelijke vrijheidsambassadeurs. Verder staan Asser bands als Black Briar, Dirty Boulevard en zanger Nathan Green op het festival.Daarnaast komen er bekende dance-acts, zoals Childsplay en de jongens van StukTV onder de naam STUK.Behalve optredens is er dit jaar ook een Village of Freedom bij de Baggelhuizerplas. Daar vinden activiteiten plaats rond het thema van dit jaar, 'Vrijheid geef je door'. Organisaties als Amnesty International, Rode Kruis, Coa, Prodemos, COC en het Veteraneninstituut vragen aandacht voor dit thema. Ook treedt er een Syrisch Vluchtelingenkoor op.Ook is er een 'Playground', waar jongeren kunnen meedoen aan muzikale activiteiten, zoals dansen en zelf muziek maken. Verder is er voor kinderen en jongeren tot 20 jaar van alles te doen, zoals een stormbaan, een groot labyrint, freecross en pannavoetbal."Het is een heel divers festival met muziek, maar ook inhoudelijke thema's. Dat vinden we ook belangrijk", zegt festivaldirecteur Nathan van Gelder. "Welke band het festival afsluit? Dat is traditiegetrouw Mooi Wark. Dat is echt onze huisband."Vorig jaar trok het festival een recordaantal van 40.000 bezoekers