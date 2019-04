VanSlag behalve concertpodium ook bioscoop

Henk Eggens van VanSlag is blij met de toevoeging. “Na een aantal aanpassingen de afgelopen periode is VanSlag naast concertpodium nu ook een professionele bioscoop met ruimte voor zo’n honderd bezoekers. Bij de oprichting van VanSlag is deze wens al uitgesproken en vastgelegd, nu is het zover.”De eerste film die volgende week wordt vertoond is de Oscar-winnende film A Star is Born met in de hoofdrollen Lady Gaga en Bradley Cooper.In samenwerking met Filmhuis Emmen worden vanaf nu op verschillende plekken in Borger-Odoorn één keer per maand films vertoond. Een van de andere locaties is het Hunebedcentrum.VanSlag richt zich op films waarin muziek centraal staat.