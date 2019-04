Sluiting zwembad Nieuw-Weerdinge dreigt door gebrek aan vrijwilligers

Zwembad De Wieke in Nieuw-Weerdinge dreigt zijn deuren te moeten sluiten als zich niet snel nieuwe vrijwilligers melden. Dat schrijft het bestuur van het openluchtbad in een noodoproep op Facebook.

De problemen zijn ontstaan nadat een aantal bestuursleden onverwachts is opgestapt. De overgebleven zwembadbestuurders kunnen het werk naar eigen zeggen niet aan.Er zijn op korte termijn in elk geval vier nieuwe bestuursleden nodig. Verder is er behoefte aan schoonmakers en kioskmedewerkers. Het bestuur stelt dat veel werk verzet moet worden om Zwembad de Wieke dit jaar open te laten gaan en de komende jaren open te houden. "Zonder hulp vanuit Nieuw-Weerdinge komen we er niet en moet het zwembad sluiten", aldus het bestuur.