Muzieklijst Harry's Blues zondag 7 april 2019

Jerry Leger is een Canadese singer-songwriter die vol energie zijn songs over het voetlicht bent. Hij mag collega’s als Ron Sexsmith, Tift Merritt en Jim Lauderdale tot zijn fans rekenen. Zijn eerste plaat bracht Jerry uit in 2005 en sindsdien volgt er vrijwel jaarlijks een nieuw album, soms onder eigen naam en dan weer met vermelding van zijn band The Situation. Dit jaar verscheen Too broke to die. De invloeden zijn talrijk. Zijn songs dwarrelen van stuiterende rhythm & blues en rock-‘n-roll in de beste tradities van het befaamde Sun-label, via cool jazz en bebop, tot momenten die doen herinneren aan grote songschrijvers als Dylan, Tom Waits tot Jerry’s landgenoten Neil Young en Leonard Cohen. Maar in wat voor song hij zich ook stort, het gebeurt altijd vol energie en overgave. Vorig trad hij met veel success op Take Root op en 24 mei staat hij bij VanSlag in Borger.