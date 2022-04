Politie: 'Dader en slachtoffer steekpartij Westerbork kenden elkaar'

De persoon die gisteravond in Westerbork werd aangehouden vanwege betrokkenheid bij een steekincident is een 32-jarige vrouw uit Hoogeveen. In een horecapand aan de Beilerstraat stak zij een 34-jarige man uit Hoogeveen, die daarna door ambulancepersoneel in een ambulance werd behandeld en later werd overgebracht naar het ziekenhuis.