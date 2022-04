Gras in Coevorder Van Heutszpark wordt (bijna) niet meer gemaaid

Verwilderde aanblik?

Momenteel ligt de grasweide er nog netjes bij, maar wethouder Jeroen Huizing (CDA) geeft toe dat de aanblik straks wat verwilderd kan zijn. "Dat is ook voor ons spannend, wat er precies gebeurt. We zijn nog aan het kijken of we niet alvast voor een deel wat kunnen inzaaien. Dat versnelt het proces, zodat mensen ook zien waar we naartoe willen. Het is een kwestie van uitproberen en dan gaan we zien wat voor mooi resultaat dit oplevert."

Bewoners De Schutse kijken uit op het park

In het nabijgelegen verzorgingstehuis De Schutse denken de bewoners wisselend over de plantsoenplannen in 'hun voortuin'. Veel van hen maken weleens een wandelingetje door het park of kijken erop uit vanachter hun raam, zoals Jan Slor: "Ik houd wel van de natuur, maar hoog gras voor het huis is niks. Ik kijk altijd richting het park."

Zijn buurman Bert Elfrink denkt er ook zo over, al snapt hij de bedoeling van de gemeente ook: "Ik begrijp het wel in verband met bezuinigingen, maar ik ben bang dat er minder in het gras gespeeld wordt. Dat is in de zomer leuk om naar te kijken."

Een oudere dame die net met de rollator een wandelingetje gemaakt heeft vindt het wel een mooi plan: "Ik vind het een prachtig park en als er straks meer bloemen en beestjes zijn, vind ik het ook nog mooi."

Geen Van Heutszjungle