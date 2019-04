4 mijl van Emmen wil naar 10.000 deelnemers

Vier jaar geleden was de eerste editie van de loop met 2.500 deelnemers. "We willen doorgroeien naar 10.000 hardlopers tijdens de tiende editie", zegt de organisator. "Maar we pinnen ons niet vast op getallen. Het gaat erom dat we kwalitatief en gestaag doorgroeien."Dit jaar is er een nieuwe afstand bijgekomen, de acht mijl. "Mensen uit de omgeving van Emmen komen hier wel naartoe voor de vier mijl. Met de acht mijl hopen we een nieuw publiek aan te boren", zegt Blaak. "Die afstand start in de wijk Delftlanden, waar we ook ooit begonnen. Dus dat is heel leuk."De hardlopers die de vier mijl lopen, starten op het Raadhuisplein, lopen door Westenesch en Noordbarge en finishen weer op het Raadhuisplein. De acht mijl haakt in Noorbarge aan op de vier mijl-route. Ook is er dit jaar voor het eerst een waterpost op de route.Een deel van het inschrijfgeld gaat naar A21, een goed doel dat zich inzet voor een wereld zonder slavernij. "Twee euro per deelnemer gaat er sowieso naartoe, dus 8.000 euro dit jaar. Er is al zo'n 25.000 euro ingezameld over alle edities."Blaak verwacht een mooie dag zondag. "We hebben er weer prachtig weer bij en we hebben er erg veel zin in."