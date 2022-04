Tragisch ongeval Havelte dreunt door op voetbalveld: VV Dwingeloo schrapt wedstrijden

Voetbalvereniging Dwingeloo heeft op tweede paasdag wedstrijden geschrapt, waaronder de wedstrijd van het eerste elftal tegen Ruinen. Dat is besloten nadat bekend werd dat een 21-jarige man, die lid was van Dwingeloo, een van de slachtoffers was bij het tragische ongeval dat in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond bij Havelte. Hij overleed ter plaatse.

Naast de 21-jarige man uit de gemeente Westerveld verongelukte ook een 16-jarig meisje uit gemeente De Wolden. De bestuurder van de auto, een 19-jarige man uit Westerveld, raakte zwaargewond, net als een 18-jarige inzittende uit dezelfde gemeente. Een ander 16-jarig meisje raakte gewond. "Vanwege de impact die dit met zich meebrengt voor de vereniging en de gemeenschap Dwingeloo hebben wij als bestuur besloten om de wedstrijd tegen Ruinen niet door te laten gaan. Ook de wedstrijden van de andere seniorenteams zijn afgelast", laat de vereniging via sociale media weten.

Troost

Volgens Dwingeloo-voorzitter Charles Amkreutz stond de 21-jarige als niet-spelend lid geregistreerd bij de Dwingelders. "Vrienden van hem voetballen in ons derde elftal en toen gisterochtend duidelijk werd wat er was gebeurd, zag ik de hoofden van die jongens allemaal naar beneden gaan. Dat was nog in de warming-up voor de wedstrijd tegen Steenwijker Boys 4 en we hebben besloten om die wedstrijd een kwartier voor de aftrap niet te laten spelen."