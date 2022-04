Drents Museum neemt met bezoekersrecord afscheid van Frida Kahlo

Het Drents Museum heeft gedag gezegd tegen Frida Kahlo. De tentoonstelling Viva la Frida! over het leven van de Mexicaanse kunstenaar was uitermate populair. Zo'n 132.000 mensen bezochten de expositie en dat is een museumrecord.

Peter Schonewille bekijkt het allemaal met een glimlach. Het hoofd tentoonstellingen van het Drents Museum is zo trots als een pauw dat Viva la Frida! een groot succes werd. "Dat laat wel zien hoe belangrijk Frida Kahlo is geweest en hoe graag mensen haar spullen en kunstwerken willen zien. Het is de best bezochte kunsttentoonstelling in het Drents Museum tot nu toe. Zonder de coronapandemie en de beperkingen hadden we zeker weten meer dan 150.000 bezoekers gehad."