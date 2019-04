Onze kikkerdril

3 april: het is nog rustig in de bak (Foto: RTV Drenthe)

Op de redactie van ROEG! hebben we een bak met kikkerdril. Dankzij de tips van Agnes Bakker (IVN Regio Noord) hebben ze een goede plek om te groeien. En dat gaat hard! Volg hier de veranderingen van de ROEG!-kikkerdril.

De bak met kikkerdril krijgt op woensdag 3 april een plek op de redactie.Twee klompjes kikkerdril drijven rond in het water. Twee dagen later zijn de zwarte stipjes/streepjes al veranderd in langere zwarte sliertjes: sommigen bewegen al door de bak heen. Wat een snelle ontwikkeling!Hoe ontwikkelt het kikkerdril zich? Volg het hier, nieuwe foto's volgen.