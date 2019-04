Staalkabeldief uit bramenstruiken geplukt: 80 uur werkstraf

De 43-jarige man probeerde in juni staalkabels te stelen bij een bedrijf in Stadskanaal. De politie betrapte hem op heterdaad. Hij had zich verstopt in de bramenstruiken, maar zijn voeten staken daaruit.Uit sporen werd duidelijk dat hij kabels van achter een hek naar zich toe had getrokken. In de auto van de man vond de politie een paar kabels. Maar omdat dat niet duidelijk was of die ook van het bedrijf uit Stadskanaal waren of al in de auto lagen, sprak de rechter de Zandberger vrij van diefstal. Poging tot diefstal is wel bewezen.In september werd de man van de weg gehaald en bleek dat hij reed onder invloed van drugs. Ook vond de politie twaalf xtc-pillen in zijn auto. Die waren voor eigen gebruik, zei de man tegen de rechter.De officier van justitie eiste naast een werkstraf ook nog drie maanden rijontzegging. Dat vond de rechter niet nodig.