Beste Tieden, Barre Tieden: de Drentse GTST

"We willen laten zien dat we in Drenthe ook een goede soap kunnen maken", zegt toneelregisseur André Rosing met een knipoog. Hij leidt het amateurtheater in Gieterveen. "We hebben allemaal weleens gekeken naar Arnie, Peter, Laura en Linda", zegt hij, doelend hij op de karakters in het fictieve dorp MeerdijkGisteravond is Beste Tieden, Barre Tieden opgenomen op verschillende locaties in Gieterveen. "Het is een heel spannende aflevering en gaat over het stel Egbert en Geesje", verklapt Rosing. Daarnaast geven onder andere buurvrouw Stientje en de mysterieuze Hennie acte de présence.Het idee voor de Drentse soapaflevering is gisterochtend ontstaan. Toneelgroep Crescendo is wel gewend om snel te werken. De groep won vorige week nog het eenakterfestival Kört & Goed van het Huus van de Taol, waarbij geïmproviseerd theater werd opgevoerd.Het project is bijzonder, want het kijkerspubliek wordt actief betrokken bij de verhaallijn. De aflevering is vandaag in DrentheNu op TV Drenthe te zien en daarna op de Facebook-pagina van RTV Drenthe. Daar kunnen volgers bepalen hoe het verhaal na de cliffhanger afloopt, want natuurlijk ligt het einde open.Met de knoppen GRAPPIG, VERBAASD EN BOOS kunnen kijkers kiezen hoe het verhaal moet eindigen. De hele aflevering mét dat einde wordt zondagmiddag op Facebook en deze website gepubliceerd.