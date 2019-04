Net benoemde voorzitter OmgevingsAdviesRaad geschrokken van bedreigingen

Valk is een ervaren bestuurder die ook onafhankelijk voorzitter is bij vergelijkbare adviesraden van Windpark Wieringermeer in Noord Holland en Windpark Nij Hiddum Houw in Friesland. Bij de eerste vergadering, die al onder leiding stond van Valk, werd ook gesproken over de bedreigingen van verschillende ondernemers en politici."Daar ben ik zeker van geschrokken. Het is ongehoord en heb ik ook niet eerder meegemaakt. Alle partijen namen daar ook scherp afstand van", zegt Valk. "Het is juist goed als lokale ondernemers worden betrokken bij de bouw."Het initiatief voor de OmgevingsAdviesRaad is genomen door de gemeente Aa en Hunze die graag ziet dat de partijen met elkaar in gesprek gaan in plaats van het leven zuur te maken. In de OAR zitten naast de windboeren en omwonenden ook de actiegroep WindNEE en een afvaardiging van de verschillende dorpsbelangen in het gebied."Over twee weken gaan we weer vergaderen en dan gaan we het vooral over het bouwproces hebben, want daar maken mensen zich ook zorgen over. Hoeveel overlast en hinder kunnen ze daar van verwachten?", zegt ValkIn een later stadium wordt er volgens Valk zeker nog gesproken over bijvoorbeeld de verlichting op de windturbines en over hoe de omgeving financieel kan meeprofiteren.