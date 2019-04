Oud Emmen-voetballer verovert de wereld als profdanser: 'Emmen heeft me gered'

In Drenthe leerden we Junqueira rond z'n achttiende kennen. Toen brak de Angolees door als speler van het eerste. Trainer Hennie Spijkerman gaf hem het vertrouwen. "Hij zag dat ik talent had. Hij heeft het aangedurfd om mij te laten debuteren. Dat was in die tijd heel moeilijk voor een jonge speler", zegt Junqueira.Junqueira komt uit Angola en heeft z'n ouders nooit gekend. Z'n oma ontfermde zich over hem en z'n zus. Er woedde een lange burgeroorlog in het land en op 15-jarige leeftijd werd het leven van Marcio compleet verwoest. Hij ziet met eigen ogen hoe z'n oma wordt vermoord door soldaten. Hun huis wordt in brand gestoken en Marcio vlucht naar Nederland. Een hoofdstuk in z'n leven waar hij niet graag over praat. In Nederland meldt hij zichzelf aan bij de jeugdopleiding van Emmen en weet al snel de weg naar het eerste te vinden."Emmen was heel belangrijk voor mij. Ik had een moeilijke tijd achter de rug. Ik zeg ook altijd: 'Emmen heeft mij gered'. De mensen daar waren zo vriendelijk en hebben me met open armen ontvangen. Vandaar dat ik dit gevoel heb en dat zal ook nooit weggaan", aldus Junquiera.De 34-jarige Angolees verkaste na vier seizoenen in de hoofdmacht van Emmen naar Stormvogels Telstar en later nog naar Helmond Sport. Ook speelde hij in het seizoen 2009/2010 nog voor WKE uit Emmen. Maar na twee heupoperaties kwam z'n carrière ten einde.Junqueira ging niet bij de pakken neerzitten en verruilde z'n voetbalschoenen voor dansschoenen. "Ik ben een voetballer in hart en nieren en ik ben een danser van nature", zegt hij daarover. Als professioneel Kizumba- en Semba-danser reist hij nu de hele wereld over voor shows en clinics. Een muziek- en dansstijl die in de jaren tachtig in Angola is ontstaan. Samen met z'n danspartner Kimmi wordt hij via social media over de hele wereld geboekt. "Dubai, Abu Dhabi, Rusland, Zuid-Korea, Madrid, Rome", vult Junqueira aan.Daarnaast heeft hij inmiddels met Drenaskills ook zijn eigen kledinglijn en gaat het hem privé ook voor de wind. "Ik heb een maand geleden een dochtertje gekregen en ik woon sinds zeven maanden in Luxemburg omdat m'n vriendin daar vandaan komt. En daar ga ik mijn leven verder opbouwen", zegt Junqueira. "Maar ik blijf ook iedere maandag in Eindhoven lesgeven", vult hij aan.