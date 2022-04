Bökkers sluit dit jaar bevrijdingsfestival af, Jason Staal opent

Het bevrijdingsfestival in Assen wordt geopend door de Drentse singer-songwriter Jason Staal. In het kader "Songs 4 Freedom" heeft hij, in samenwerking met de provincie en het bevrijdingsfestival, een nummer opgenomen met Rosa da Silva uit Klazienaveen. Tijdens het festival brengt hij deze song ten gehore. Jason Staal staat vanaf 12.00 uur op de mainstage.

Suzan & Freek treden op 5 mei op als Ambassadeurs van de Vrijheid. Zij vliegen per helikopter naar meerdere podia in Nederland. Andere artiesten die optreden in Assen zijn onder meer The Cool Quest, The Partysquad, De Hofnar en Billy the Kit.