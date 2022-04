De traumahelikopter is ingezet voor een ongeval tussen een auto en een motor op de N376 bij Schoonoord. De motor is rechtop beland tegen een elektriciteitskastje aan.

Bij het ongeval op de Slenerweg zijn drie ambulances ter plaatse. De motorrijder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De inzittenden van de auto zijn onderzocht in de ambulance.