Assen Zoemt: inspiratie om zélf aan de slag te gaan

In het Duurzaamheidscentrum in Assen is vandaag de expositie geopend, hij is tot halverwege het najaar te bezoeken. Rutger de Vries van Landschapsbeheer Drenthe: "Er zijn 357 soorten wilde bijen. In Assen alleen al zijn er 60 tot 70 soorten. Met een aantal kleine aanpassingen kunnen we het wel tot 120 soorten opschroeven. Maar veel soorten staan op de rode lijst, ze kunnen onze hulp goed gebruiken."De expositie geeft tips over bijvoorbeeld het ophangen van insectenhotels en het zorgen voor geschikte planten en bomen in de tuin. Het sluit aan op de activiteiten van het Duurzaamheidscentrum. Naast het pand is een wilde bijenheuvel en een grote bijenstal en in de tuin staat een flink insectenhotel waar bijen huizen. Elke maand is het mogelijk om met de imkers een kijkje in de bijenstal te nemen. Daarnaast staan diverse bijenexcursies en doe-middagen op het programma.De expositie haakt aan bij de aanpak van de gemeente Assen, die sinds vorig jaar een officiële bij-vriendelijke gemeente is. Wethouder van de gemeente Assen, Janna Booij: "De wilde bij heeft onze zorg nodig. Deze expositie laat zien en horen wat je zelf kan doen. Wat goed is voor de bijen, is goed voor ons allemaal."