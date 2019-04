Spannende weken voor wegrace-coureur Dion Otten

Vorig seizoen eindigde de Assenaar op de tweede plaats in de strijd om het Duits kampioenschap in de Supersport 300 klasse. Dit jaar maakt hij de overstap naar het wereldkampioenschap. Een klasse met bijna zestig deelnemers waarvan de beste dertig zich maar kwalificeren."Als ik me niet kan kwalificeren kan ik beter stoppen. Maar het probleem is dat hier dertig jongens heel snel zijn en vorig jaar waren dat er misschien vijf", zegt Otten. "Je moet hier veel meer ballen hebben en er hard ingaan en alleen maar rekening houden met jezelf."Otten heeft een Kawasaki Ninja 400 tot z'n beschikking en is dit seizoen teamgenoot van Scott Deroue, Robert Schotman en Jeffrey Buis. Buis is net als Otten debutant in het wereldkampioenschap. Deroue werd vorig jaar derde in de strijd in de wereldtitel. "Je kunt beter in een team met snelle mannen zitten. Zij hebben natuurlijk een hele bak ervaring", zegt Otten.Namens de KNMV is Roy ten Napel de rijderscoach van de jonge Drent. Hij bereidt hem zo goed mogelijk voor op de races. Ook analyseren ze alles na afloop samen. Want er is tegenwoordig geen sprake meer van een leerjaar. Daarvoor zijn de belangen inmiddels te groot. "De jongens moeten al heel wat budget bij elkaar brengen om te kunnen racen op dit hoge niveau. En je krijgt eigenlijk maar één kans. Als er iets tegenzit, zit je volgend jaar achter de buis de wedstrijden te bekijken. De concurrentie is moordend", verklaart Ten Napel.Het wereldkampioenschap in de Supersport 300-klasse gaat over negen raceweekenden in Spanje, Italië, Engeland, Nederland, Portugal en Qatar. De vuurdoop van Otten is dit weekend op het circuit van Aragon in Spanje. Volgend weekend is hij te bewonderen op het TT Circuit van Assen in het bijprogramma van het WK Superbike.