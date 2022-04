Wat vind jij: Schrap verplichte vrije dagen en laat iedereen zelf kiezen

Tweede paasdag was door het mooie weer bij uitstek een dag voor een bezoek aan familie, een festival, de meubelboulevard of een wandeling door de natuur. En eind mei is er wéér zo'n dag, begin juni nóg een. Christelijke feestdagen die in veel cao's en arbeidsovereenkomsten met de zondag zijn gelijkgesteld en waarop je verplicht bent zijn tweede paasdag, Hemelvaart en tweede pinksterdag.

En dat terwijl religieuze groeperingen tegenwoordig in de minderheid zijn in Nederland. Is het dan niet vreemd dat veel mensen vrij zijn op een dag waarvan de christelijke betekenis steeds minder mensen iets zegt? En hoe zit het dan met andere religieuze feestdagen, zoals het Suikerfeest, Offerfeest, Divali en Jom Kipoer? Het was een vraag die afgelopen weekend de revue passeerde in dagblad NRC.

Vrij op dagen die je zelf belangrijk vindt

Een aantal bedrijven biedt werknemers inmiddels de mogelijkheid om tweede paasdag, Hemelvaart of tweede pinksterdag te ruilen voor een andere feestdag. Zo werkt het bijvoorbeeld in de Verenigde Staten: geen extra vrije dagen, maar wel vrij op de dagen die voor de werknemer zelf belangrijk zijn. Het kan het onderlinge respect voor elkaars (religieuze) keuzes versterken doordat er een gesprek plaatsvindt over het waarom van die dag.