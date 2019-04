Johan Derksen weer thuis na val van trap

"Het gaat goed. Ik zit alleen onder de blauwe plekken en schrammen", vertelt Derksen aan Veronica Inside . "Mijn arm moet misschien nog worden geopereerd, maar ik ben blij dat het goed is afgelopen."Afgelopen woensdag werd bekend dat Derksen van de trap was gevallen . Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dochter Marieke Derksen meldde gisteren al dat hij 'herstelt als een malle'. "Dus voor we het weten gaat hij er gewoon weer met gestrekt been in."[tweet: https://twitter.com/mariekederksen3/status/111375667265535 1808]In verband met het herstel van de RTV Drenthe-presentator worden volgende week herhalingen van Muziek voor Volwassenen uitgezonden.