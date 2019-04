Stadswachten in Assen toch met lege handen en zonder segway?

Een jaar geleden is in Assen 100.000 euro uitgetrokken om de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van Team Handhaving uit te rusten met geweldsmiddelen, als een wapenstok, portofoon en handboeien. Ook zouden er mountainbikes komen en een paar driewielige segways, om snel en makkelijk te bewegen. De boa's zouden zo ook veilig alleen op pad kunnen. In Assen zijn er 14 vaste medewerkers.Maar een jaar later heeft de gemeente nog steeds geen toestemming van het ministerie van Justitie en Veiligheid om de boa's met geweldsmiddelen uit te rusten. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van D66. De minister is er geen voorstander van, terwijl burgemeesters van het stedennetwerk G40 , waaronder ook Assen, juist graag meer veiligheid voor hun toezichthouders willen. Die treden ook op bij overlastsituaties en winkeldiefstal.Ook rijden er na een jaar nog steeds geen segways rond. En daar wil Stadspartij PLOP alles over weten, 'na geluiden dat ze er uiteindelijk toch niet komen'. De stadspartij had vorig jaar al twijfels over 'deze veel te dure en onhandige vorm van vervoer', maar de raad besloot anders en ging akkoord.PLOP-fractievoorzitter Henk Santing wil nu van het college wel eens horen hoever het staat met de segways. "Wanneer gaan we ze zien? En zijn er al mensen getraind hiervoor?"