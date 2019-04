Verkeerstoren voormalig Verkeerspark keert terug in Assen

Die opdracht heeft de school gekregen van de gemeente Assen, die de toren onlangs heeft gekocht tijdens een veiling. Het bouwwerk staat nu nog bij Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. In het voorjaar van 2020 moet hij een plekje krijgen in de binnenstad. "Daarmee willen we een stukje historie van Assen veiligstellen", zegt een woordvoerder van de gemeente.Studenten werktuigbouwkunde, elektrotechniek en schilderen van Techniek Centrum Assen gaan de komende tijd aan de slag met de verkeerstoren. Samen met docenten zorgen zij voor de nodige aanpassingen om van de verkeerstoren een goedgekeurd speeltoestel te maken.Het terugbrengen van de verkeerstoren naar de binnenstad van Assen past binnen de plannen van de gemeente en welzijnsorganisatie Vaart in Assen om spelen in de stad te stimuleren. Naast de komst van de verkeerstoren voert de gemeente onder meer gesprekken met ondernemers in de winkelstraten over extra speelmogelijkheden. Ook kan er vanaf de zomer volop gespeeld worden op het Koopmansplein. Waar de verkeerstoren precies geplaatst wordt in de binnenstad, is nog niet bekend.In 1957 kwam er een Jeugdverkeerspark op het plein in de Gouverneurstuin. Na een aantal jaren werd het park voorzien van een verkeerstoren. In 1988 verhuisde het park en de toren naar De Haar. In 2014 sloot het Verkeerspark in definitief zijn deuren, waarna De Bikkel Groep in 2016 onder meer de toren overnam voor Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha.