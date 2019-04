Drenten versus de vos, een eeuwenlange 'oorlog'

Al honderden jaren lang heeft het dier niet bij iedereen een goede naam en wordt het gezien als een sluwe bedrieger en een kippenrover. Historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen verdiepte zich in de historische relatie van Drenthe met de vos. Een vredig beeld levert dat niet op.In vroeger tijden wordt volgens hem een eenvoudige stelregel gehanteerd: "De beste vos is een dode vos." Het dier wordt stelselmatig en intensief vervolgd. Klopjachten, klemmen, vallen en strikken. "Alle middelen zijn geoorloofd", vertelt Luning: "Vossenburchten worden uitgegraven. De dieren worden dan met knuppels doodgeslagen of door honden verscheurd. Ook werd destijds wel gebruikgemaakt van een hooihaak of een soort grote kurkentrekker, waarmee de vos in het hol werd doorboord.”Ondanks de intensieve bejaging heeft het dier zich altijd weten te handhaven, ook omdat het zich niet makkelijk laat vangen, vermoedt Luning. "Drijfjachten zijn bijvoorbeeld lang niet altijd een succes. De burgemeester van Emmen roept in 1857 de inwoners op voor een zogenoemde knuppel- of drijfjacht bij Roswinkel. Nadat de kring van drijvers tweemaal is gesloten, blijkt dat er vijf hazen, twee korhoenders en een patrijs niet snel genoeg weg waren. Acht vossen hebben echter met succes het hazenpad genomen.”In de negentiende eeuw worden overal in Drenthe dergelijke klopjachten gehouden. Als er daarbij al eens een vos wordt gevangen, volgt er een triomftocht door het dorp.Luning: "Zo werd tijdens een klopjacht door de jagers van Eelde in 1862 een flinke vos geschoten. Die werd op een bed van heide en mos met veel tamtam rondgedragen. In Peize droeg men twee vossen onder het zingen van het 'Peizer vossenlied' naar de kroeg, waar de opbrengst van de pelzen in drank werd omgezet.”Opmerkelijk is de uitvoer in 1873 van jonge vossen uit Drenthe naar Engeland. De jachtvereniging Diana in Assen verzendt 25 jonge vossen naar Londen. Luning: "Ja, merkwaardig, de vos als uitvoerproduct... Ze werden door de Engelsen uitgezet om er later op te kunnen jagen, want in Engeland waren op dat moment geen vossen. En voor de Drenten was het lucratief. In Dalen bijvoorbeeld brachten vier jonge vossen 2,50 gulden per stuk op door de export."Eind negentiende eeuw past men een nieuwe bestrijdingsmethode toe, het uitleggen van vergiftigd vlees. Enigszins verontwaardigd vertelt Luning: "Daarop komt geen enkel commentaar, behalve dat de Provinciale Drentse en Asser Courant met voldoening vaststelt dat het een betrouwbare methode is om van de vossen af te komen."Desondanks weet de vos zich in Drenthe te handhaven, terwijl de bejaging doorgaat. "De vrede tussen de Drentse jagers en de vos is nog steeds niet getekend, de beste vos is volgens velen nog steeds een dode vos", meent Luning.In Drenthe Toen, morgen op radio Drenthe tussen 15.00 en 17.00 uur, hoor je het hele gesprek met Henk Luning. Daarna is de uitzending terug te luisteren via uitzending gemist, of de podcast van het programma.