Verplichte apk voor snelle landbouwvoertuigen

Landbouwvoertuigen zoals trekkers, die harder kunnen dan 40 kilometer per uur, moeten apk-gekeurd worden. Hiervoor worden alle landbouwvoertuigen geregistreerd bij de RDW.

Het gaat om een Europese afspraak, waar de ministerraad vanmiddag mee heeft ingestemd.De invoering van de apk-plicht wordt gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen. Die maximumsnelheid gaat van 25 naar 40 kilometer per uur.Voor landbouwvoertuigen die harder willen rijden dan 25 kilometer per uur geldt naast de registratieplicht ook dat ze een kentekenplaat moeten hebben.De bedoeling is dat de nieuwe regels dit najaar van kracht worden.