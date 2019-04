Rechtbank beëindigt tbs moordenaar Rocky van Sauers

De 30-jarige Richenel J. die in juli van 2006 Rocky van Sauers in Emmen met messteken om het leven bracht, hoeft niet meer in een tbs-kliniek te verblijven. De rechtbank heeft de tbs met dwangverpleging op voorwaarden beëindigd.

Eind 2017 werd de tbs met dwangverpleging nog met twee jaar verlengd. De man heeft meerdere proefverloven achter de rug. Die verliepen goed. Hij toonde zich betrouwbaar in het nakomen van de afspraken. De man verblijft nu nog op de resocialisatie-afdeling van een kliniek. En hij werkt drie dagen per week.Door zijn gebrekkige ziektebesef en -inzicht is het wel nodig dat de man onder toezicht en begeleiding blijft. Hij moet zich aan de opgestelde voorwaarden houden. Doet hij dat niet, dan riskeert de man een terugval naar tbs met dwangverpleging.In 2007 werd J. voor doodslag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij kreeg die bewuste ochtend ruzie met Van Sauers. Dit gebeurde na een nachtje stappen en tijdens het eten van een pizza in J.’s toenmalige woning aan de Torflang in Emmen.Het slachtoffer kreeg vijf messteken in zijn lichaam, waarvan twee in het hart. J. ging ervandoor en liet het slachtoffer bloedend achter. Hij hield zich schuil in Zwolle. Daar werd hij een week na de moord opgespoord.