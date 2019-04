Dit weekend in de Drentse natuur: 6 en 7 april

Wil je weten wat er de komende tijd nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Er zijn net twee nieuwe exposities over bijen, Assen Zoemt in Assen en De Bij en Wij in De Stapel . Boordevol tips over hoe je zelf aan de slag kan om bijen te helpen. Dus ben je van plan om dit weekend te tuinieren, eerst even tips opdoen!Een markant eikenbos bij Gieten toont allerlei sporen uit het verleden. Te midden van het natuurschoon liggen bijvoorbeeld grafheuvels en vind je een eeuwenoude weg. Mooie excursie met een historisch karakter. Wandel samen met een gids van Staatsbosbeheer over de Hondsrug. Wil je meer weten over dit gebied? Ga dan mee met deze seizoenstocht en ontdek allerlei interessante feitjes.