Parachutist Operatie Amherst gewond na mislukte landing bij Dieverbrug

De man, een Noor, zou landen bij Dieverbrug. In plaats van een landing in het landingsgebied, eindigde zijn vlucht in een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.Operatie Amherst was een relatief kleine militaire operatie van de geallieerden. Op 7 en 8 april 1945 sprongen zo’n duizend voornamelijk Franse en Britse militairen boven Drenthe en Oost-Friesland. Zij moesten de terugtocht van de Duitsers naar vestingstad Groningen verhinderen door bruggen kruispunten over te nemen. Op deze manier wilden de geallieerden ervoor zorgen dat de bevrijding van Groningen op een grote slag zou uitdraaien, maar dit plan mislukte.De operatie wordt elk jaar herdacht met parachutesprongen. “Je kunt het op veel manier herdenken”, zegt organisator Peter Braun. “Je kunt een krans leggen bij een monument of een vlag half stok hangen, maar wij doen het door een deel van de operatie na te spelen.”Braun vindt dat deze manier van herdenken goed bij Amherst past. “Wat is er mooier dan de operatie te herdenken op een manier die dicht aan ons hart ligt, maar ook dicht aan het hart van de deelnemende parachutisten. Van de soldaten die de operatie hebben meegemaakt, leeft er niemand meer. Ik vind dat we daarbij moeten stilstaan.”