Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zaterdag kun je naar een antiek- en curiosaveiling. Die vind plaats bij de museumboerderij De Karstenhoeve in Ruinerwold. Om 13:00 begint het. De spullen kunnen van tevoren bezichtigd worden. Daarna kun je voor een leuk prijsje hartstikke leuke spullen kopen.Heb je nog een fiets nodig? Zaterdag kun je die vinden bij de openbare fietsverkoop van ‘Ben Kwijt’ in Emmen. Tussen 9:00 en 13:00 kun je een nieuw stalen ros uitzoeken vanaf vijftig euro. Dit zijn fietsen die ergens gevonden zijn, maar waarvan de eigenaar niet achterhaald is.Zo’n veertig grafheuvels liggen bij het Zwanemeerbos. Zaterdag om 10:00 kun je van af het openluchtzwembad Zwanemeer mee met een excursie van Nationaal Park Drentsche Aa. Het gebied kreeg in de vorige eeuw zijn vorm. Het bos werd geplant om later om te hakken en het meer is ontstaan door de zandwinning. Dit en de diverse archeologische sporen maken het Zwanemeerbos een bijzonder gebied.Zaterdag opent museum molen ‘Jan Pol’ in Dalen zijn deuren weer voor een nieuw seizoen. De molen is nu brandschoon: de week voor de opening is er nog flink geboend en gepoetst door de vrijwilligers van het pand. De molen is weer klaar voor bezoekers en kinderfeestjes. Een bezoekje kun je al doen vanaf 3 euro.Je hebt het vast al gemerkt. Het is weer lente. De vogeltjes fluiten weer, het zonnetje wordt steeds aangenamer en in sommige bomen is de kleur groen al een klein beetje te bespeuren. Zaterdag kun je optimaal van het weer genieten tijdens de Spirit- of Naturewandeling van Staatsbosbeheer in Drouwen. De wandeling begint om 18:30 bij Buitencentrum Boomkroonpad.Heb je zin in muziek? Dan kun je zaterdagavond naar het jubileumconcert van Mannenkoor Vries. Ze bestaan dit jaar 25 jaar! Het concert vindt plaats in theater ‘De Kimme’ in Zuidlaren. Aanvang van het concert is 20:00. Toegang kost 10 euro, maar daar krijg je wel koffie en thee bij.Is een mannenkoor iets te braaf voor je? Dan kun je in Hoogeveen bij ‘Het Podium’ lekker naar de eerste ‘Legends of Rock Tribute Night’. De naam van de avond beschrijft het al; er worden hier grote rockhits opgevoerd van bijvoorbeeld Guns N’ Roses en Metallica. Het programma begint om 21:00. Wel moet je van te voren kaarten kopen.Ook op zondag zijn er mooie klanken te horen in Drenthe. Maar deze klanken zijn heel ander dan die van zaterdag. De Enschedese ‘Cotton Town Jazzband’ keert na veertig jaar terug naar Assen. Voor 15 euro kun je om 14:30 in Rest aan de Hertenkamp genieten van het inmiddels sterk uitgebreide jazzrepertoire.