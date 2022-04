Wachtlijst voor zwemles groeit in Hoogeveen

De wachtlijsten voor zwemles in Hoogeveen lopen op nu twee locaties voor zwemles recent zijn gesloten. Vorig jaar stopte zwemschool Hulsfhof in Echten omdat die niet meer terecht kan bij het zwembad van Vakantiepark Westerbergen en Fysiotherapie de Leeuwerik heeft het zwembad gesloten omdat de energieprijzen te hoog opliepen.

Bijna 200 kinderen van zwemschool de Leeuwerik krijgen nu les bij zwembad De Dolfijn in Hoogeveen. Want zwembad de Leeuwerik van de gelijknamige praktijk voor fysiotherapie sloot vorige maand.

"We hebben al sinds 2006 ons zwembad. Voor onze praktijk was dat een heel mooi pluspunt", zegt Roeland Sloots van Fysiotherapie de Leeuwerik. "Alleen zagen we de afgelopen jaren dat de kosten steeds maar stegen. Toen de energierekening ook nog eens keer twee ging om het bad op 32 graden te houden, kwamen we op een punt dat we zakelijk hebben gezegd dat we ermee moeten ophouden. Zulke keuzes zijn nooit het leukste."

Andere methode

Zwemschool de Leeuwerik stopt per 1 oktober helemaal en tot die tijd kunnen 195 kinderen bij De Dolfijn in Hoogeveen hun diploma halen. Dat is mede te danken aan het feit dat de Leeuwerik een andere methode toepast. Daardoor had De Dolfijn plek voor de extra zwemleerlingen. De Dolfijn zelf maakt voor de starters gebruik van een bad waarbij de kinderen de grond kunnen aanraken. "Wij maken gebruik van Easy Swim en dat komt erop neer dat kinderen in water van 1.40 meter diepte met een speciaal zwemvestje kunnen zwemmen", aldus Sloots.

Maar daar zijn de kinderen op de wachtlijst niet mee geholpen. "Er stonden 250 kinderen op de wachtlijst. We voelen wel verantwoordelijkheid daarvoor, maar we kunnen niet zoveel meer voor hen betekenen. Ze moeten op zoek naar andere zwemscholen", zo zegt Sloots.

Wachtlijst loopt op

Zwembad De Dolfijn in Hoogeveen merkt dat er meer aanvragen zijn voor zwemles: "Bij ons staan 250 kinderen op de wachtlijst. We hadden een jaar wachttijd. Dat hadden we afgebouwd naar tien maanden, maar toen gooide corona roet in het eten. En nu zien we de wachtlijsten weer groeien door onder andere de aanvragen van zwemschool De Leeuwerik", zegt Gert van Eck, bedrijfsleider van zwembad De Dolfijn.

De Dolfijn ziet in de regio het liefst behoud van de zwemveiligheid - zeg maar het kunnen bewegen en recreëren in zwemwater zonder te verdrinken - en is daarover in gesprek met de gemeente. "Wij zijn natuurlijk een gemeentelijk bad. Dus er liggen diverse voorstellen om extra personeel aan te kunnen trekken. Alleen begint het buitenseizoen nu ook weer, dus het is een lastig moment om extra zwemonderwijzers te kunnen aantrekken", aldus Van Eck.