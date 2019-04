Ondernemen in Drenthe: Eerste groepen Chinezen binnenkort naar Drenthe voor vakantie

De Jong is te gast in Ondernemen in Drenthe. Het economisch programma van RTV Drenthe in samenwerking met de Ondernemersfabriek. Volgens De Jong gaat het om drie groepen van 120 Chinezen. "Gisteren hebben ze geboekt. Ze verblijven in mijn hotel in Vledder en bij Van der Valk in Emmen. Alle overnachtingen zijn in Drenthe. We maken dagtochtjes door Drenthe, maar we komen er niet onderuit dat we naar Amsterdam gaan en de Zaanse Schans."Drenthe heeft een samenwerkingsverband met de Chinese stad Jiaxing, vlakbij Shanghai. Er is in de stad een heuse Drentse ambassade. "Ja meer dan een bordje aan de muur van een kantoor is het niet. Maar daar zit onze contactpersoon, mister Goo. Hij is loco-burgemeester van de stad en heeft verschillende reisbureaus. Hij is de ambassadeur van Drenthe. Symbolisch dan."Een Drentse delegatie deed mee aan een beurs in China om Drenthe te promoten. "We hebben arrangementen gemaakt en een Chinese website. We hadden een professionele stand tussen landen als Finland, Kroatië en Duitsland. In het oranje met hunebedden en tulpen. We hebben visitekaartjes uitgedeeld met Delftsblauwe klompjes."En nu komen de eerste Chinese groepen naar Drenthe. "Dat ze hier overnachten is voor ons al winst." De bedoeling is dat er meer ondernemers gaan profiteren van de 'nieuwe' toeristen. Halverwege juni komt de eerste groep.Martijn van Geel is orchideeën- en chrysantenkweker. Tien hectare aan kassen met 2,5 miljoen orchideeën en 13 miljoen chrysanten. Hij was bijna 'Agrarisch ondernemer van het Jaar' geworden. De titel ging aan z'n neus voorbij, maar ze hebben er een feestje van gemaakt.De vader van Martijn kwam vanuit Brabant naar Drenthe om een tuinbouwbedrijf te beginnen. Nu doet Martijn, samen met een zwager, de kwekerij. "Ik heb hier altijd gewoond. Ik voel me gewoon Drent. Ik zat op school toen ik zelf ben begonnen met orchideeën. Dat vond ik interessant. Ze gaan nu naar zo'n zestig landen in de wereld."Dit weekend zetten tuinders hun kassen in Klazienaveen open voor het publiek tijdens het evenement 'Kom in de Kas'.Voor Mariët Lübbers uit Emmen begint het allemaal nu pas. "Ik wil graag een uitzendbureau beginnen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor ben ik bezig met het zoeken naar bedrijven waar deze mensen aan het werk kunnen. Ik doe zelf de begeleiding."Maar voordat het zover is, moet ze eerst studeren, klanten zoeken en kandidaten vinden. Ze heeft een flexibele werkplek in Growing Emmen.Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws op TV Drenthe. En anders online: