Muzikant en tekenaar Henk Lanting (71) overleden

Collega-muzikant Egbert Meijers bewaart goede herinneringen aan Lanting. "Als jochies begonnen we samen met gitaarspelen. Bij Henk thuis leerde ik de intro van Pretty Woman van Roy Orbison." Ook over zijn Drentse liedjes is Meijers lovend. "Henk maakte fraaie liedjes in het Drents, die veel gedraaid werden bij de regionale omroep. Toch ging zijn talent een andere richting uit. Altijd al tekende hij fijne potloodtekeningen van uitzonderlijke kwaliteit", schrijft hij op Facebook.

Albert Haar, die zich al jaren inzet voor de Drentse cultuur, is geraakt door het overlijden van Lanting. "Henk zag je gemakkelijk over het hoofd", schrijft hij. "Hij was klein en trok niet graag aandacht. Hij werkte in stilte. Maakte muziek en tekende. Ging rustig zijn gang. Maar hij groeide met de tijd. Zijn werk werd monumentaal. Dat zal blijven, ook nu hij er niet meer is."