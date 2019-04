Tennisclub Zuidwolde hoopt op veel toeschouwers

Op het tenniscomplex in Zuidwolde wordt druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor de competitie. Een vrijwilliger schoont plantenperkjes op, de voorzitter hangt bij de ingang een spandoek met foto's van de spelers en de sponsornamen op en de beheerder maakt een camerapositie voor RTV Drenthe vrij.Goede lichtmasten kwamen er twee jaar geleden al van een leverancier die de komende twee jaar hoofdsponsor is. Die verlichting is nodig, want tenniswedstrijden kunnen nogal eens uitlopen tot na zonsondergang. En op het hoogste niveau worden wedstrijden helemaal uitgespeeld op één en dezelfde dag.Die hoofdsponsor was nodig ook. Het geld krikte het budget van het eerste team op, ook al blijft dat nog achter bij de 50.000 euro die de topteams uit Amsterdam, Rotterdam en Maastricht minimaal te besteden hebben.Ook nieuwe tribunes zijn er, hoewel je beter kunt spreken van verhoogde bankjes die achter de oude geplaatst kunnen worden. Het wachten is nog op scheidsrechtersstoelen. Want die zijn alleen in de eredivisie verplicht.De doelstelling is handhaving in de eredivisie. Floris Kilian: "We krijgen in elk geval een mooie competitie en we proberen richting play-offs te gaan. Maar er zit een groot verschil tussen de hoofdklasse en de eredivisie, dus vandaar ook dat we versterking hebben gehaald."Drie spelers zijn er bij gekomen bij de vier van vorig jaar die de promotie wisten te bewerkstelligen. Nieuw is Boy Westerhof die eerder al bij de club speelde en jarenlang bij de top vijf van Nederland hoorde. Nieuw is ook Tim van der Heide uit Amsterdam die bij de top tien hoort. En tennistalent Jarno Jans uit Amsterdam is met 18 jaar de jongste nieuwkomer van het team.Veel moeite kostte het niet die spelers aan te trekken. Kilian: "Het is een klein wereldje. Ik heb jaren zelf ook internationaal gespeeld, dan ken je nog wat jongens. En als je op het hoogste niveau speelt, dan weten ze het kleine dorpje Zuidwolde ook wel te vinden. Dus we hoefden niet eens zo ons best te doen."Trots op de club is niet alleen Floris Kilian, maar ook terreinbeheerder en oud-speler van het eerste team Tom Lodewijk: "Het is geweldig voor ons dorp, maar ook voor het hele noorden dat we eredivisie spelen. Het is een fantastische uitdaging. We hebben als club even getwijfeld, vanwege het kostenplaatje en de vraag of we voldoende vrijwilligers konden krijgen. Maar het bestuur heeft besloten door te pakken en het is gelukt."Iedereen en niet alleen de leden van de club of inwoners van Zuidwolde is welkom komende zondag. De wedstrijd tegen Leimonias uit Den Haag begint om 12 uur. En het mooiste zou zijn als de club in juni doordringt tot de play-offs met de beste vier van de competitie. Lodewijk: "Wie weet of we komende zomer met een platte kar door het dorp kunnen, het is wel een traditie hier."