Rekenkamer De Wolden onderzoekt effect eigen rapporten: 'Kennis verdwijnt uit beeld'

De Rekenkamer onderzoekt voor de gemeenteraad onafhankelijk of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. Afgelopen jaren werd er bijvoorbeeld onderzocht hoe de communicatie van de gemeente verloopt en hoe het proces ging rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Echten. Volgens de Rekenkamer worden de rapporten altijd goed ontvangen, het systeem waarbij het college inhoudelijk reageert en de raad het vervolgens bespreekt, werkt. Vaak worden er ook stappen gezet om verbeteringen door te voeren, al zijn die niet altijd concreet genoeg. De Rekenkamer is minder te spreken over de invloed van rapporten op de lange termijn.

Rapporten raken in vergetelheid, stelt de Rekenkamer in hun nieuwste rapport 'Wat doen we er uiteindelijk mee?'. "Alle rapporten en aanbevelingen lopen het risico te verdwijnen uit het actuele gesprek over beleid en uitvoering in de organisatie en bij raad en college. Dit gebeurt wanneer raads- en collegeleden in een nieuwe collegeperiode deels of geheel veranderen. Ook ambtelijk zijn er regelmatig wisselingen in de formatie. Mede daardoor verdwijnt (kennis van) het rapport uit beeld."