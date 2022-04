Nijeveen heeft trots bijna terug: 'We zijn geen luie molenaars meer'

Er wordt hard gewerkt in Nijeveen. Daar ondergaat molen De Sterrenberg een flinke renovatie. De molenaars zijn optimistisch, want de molenkap is na maanden van afwezigheid teruggekeerd in Nijeveen. De voltooiing van het project komt snel dichterbij.

"Dit gebeurt maar één keer in je loopbaan", jubelt molenaar Arend Bijker. De kap van de molen werd er in november afgetakeld. Eenmaal op de grond is hij gedemonteerd en vervoerd naar een timmerfabriek. "De grote renovatie is bijna afgerond. Het ging vooral om de voeghouten. Die draagbalken van de molen waren doorgezakt. Dat is nu helemaal vernieuwd en dat werd hoog tijd. Het ging elk jaar een stukje minder en je moet de grote klap voor zijn."

Nu is de kap terug in Nijeveen. Daar wordt de laatste hand aan de kap gelegd. De Sterrenberg is ruim 200 jaar oud. Daarom ziet Bijker erop toe dat goede materialen gebruikt worden. "Het moet authentiek blijven. Geen moderne materialen erin. Stalen balken werken niet, dat is in een molen not done."

Raar was het wel om zijn molen lange tijd zonder kap te zien. "Natuurlijk is dat gek. Het voelt alsof je onthoofd wordt!", lacht Bijker. "Gelukkig is hij nu weer terug. Dat werd ook wel tijd want we hebben wel vertraging opgelopen omdat sommige materialen niet voorradig waren. Nu is dat opgelost. Komende weken wordt het riet gedekt op de kap en dan wordt hij eind mei weer bovenop de molen getakeld.