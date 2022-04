Natuurorganisaties in brief naar provincie: maak werk van Drentse stikstofaanpak

De provincie Drenthe moet snel daadkracht gaan tonen om een oplossing te bieden voor het stikstofprobleem. Dat is de strekking van een brief die vier Drentse natuurorganisaties hebben gestuurd naar de Statenleden en het provinciebestuur. De verklaring is ondertekend door Stichting Het Drentse Landschap, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

De slechte staat van de natuur en de vergunningverlening die niet op gang komt, baart hen 'grote zorgen'. Het rijk en de provincies worden aangespoord om tot een doorbraak te komen.

De ideeën van stikstofminister Christianne van der Wal biedt mogelijkheden daarvoor, vinden de natuurorganisaties. Zij kwam onlangs met haar plannen om de stikstofimpasse te doorbraken. Een van haar voorstellen is bijvoorbeeld om boeren vrijwillig uit te kopen, middels een financieel aantrekkelijke regeling. Hoe eerder boeren zich melden voor een stoppersregeling, hoe gunstiger de voorwaarden.

'Provincies aan zet'

Om te voorkomen dat er geen vaart wordt gemaakt met de uitvoering van de plannen, moet de provincie Drenthe zelf invulling hieraan geven. "Voorkomen moet worden dat rijk en provincies elkaar de bal blijven toespelen. Met het steeds weer ter discussie stellen van noodzaak en doelen, ieders aandeel daarin en de meetmodellen, schieten we niks op. Op basis van de voorstellen in de hoofdlijnenbrief zijn de provincies nu zelf aan zet", zo staat in de brief vermeld.

Daarnaast wordt de provincie Drenthe opgeroepen om de stikstofdoelen in een heldere planning te gieten. Het kabinet wil in 2030 de uitstoot van stikstof met de helft omlaag hebben gebracht. Bovendien moet driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau zijn.

Gebiedsgerichte aanpak

Wat de natuurorganisaties betreft moeten meer partijen betrokken worden in dit overleg, bijvoorbeeld het bedrijfsleven, in deze zogeheten 'gebiedsgerichte aanpak'. Daar wordt de stikstofsituatie per provincie vastgesteld en worden plannen uitgewerkt voor wat mogelijk is. Tot nu toe zijn er in de bespreking van deze aanpak nog geen concrete stappen en voortgang geboekt, stellen de natuurorganisaties vast.