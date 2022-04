Ouderenzorgaanbieders zoeken contact met Oekraïense vluchtelingen: waar is behoefte aan?

In Drenthe, Groningen en Friesland hebben ouderenzorgaanbieders de handen ineengeslagen om de verbinding te zoeken met Oekraïense vluchtelingen. Hoe die samenwerking eruit moet gaan zien, moet nog blijken. "Dat kan op allerlei manieren, maar we willen op z'n minst inventariseren waar behoefte aan is", zegt Roeli Mossel, bestuurder van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) in Hoogeveen.

Naast de ouderenzorgaanbieders zijn ook het mbo- en hbo-onderwijs uit de drie provincies bij het initiatief betrokken, evenals ZorgpleinNoord en VluchtelingenWerk. De intentie is om vluchtelingen de mogelijkheid te geven om zich bezig te houden met ouderenzorg. "Denk dan aan een zinvolle dagbesteding", legt Mossel uit. "Dat kan variëren van contact hebben met anderen tot het leren van de Nederlandse taal en vrijwilligerswerk. Maar als er vluchtelingen zijn met een achtergrond in de zorg, zouden we ook kunnen kijken of we hun kennis in onze ouderenzorg kunnen toepassen."

Contact maken heeft prioriteit

De eerste acties vanuit de werkgevers zullen gericht zijn op het contact maken met vluchtelingen, om van hen te horen wat zij wenselijk zouden vinden. Dat is niet zomaar gedaan, want volgens de NNCZ-bestuurder moet eerst goed in kaart worden gebracht waar alle Oekraïense vluchtelingen zitten. "Op de ene plek heeft de gemeente daar zicht op, op een andere plek juist de Veiligheidsregio en op weer andere plekken zijn ze ondergebracht bij voornamelijk particulieren. En we willen ze allemaal aanschrijven."