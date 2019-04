Wonderlijke zwammen en korstjes

De leden van de werkgroep verdiepen zich in allerlei soorten zwammen. De kennis die ze opdoen willen ze graag verbreden en verdiepen. Dat is ook nodig, want, zoals op de website van de onderzoekers naar fungi staat: 'Omdat er in Nederland steeds minder plaats is voor beroepsmycologen, dreigt er kennis verloren te gaan.'Tijdens kampen zijn de onderzoekers een weekend lang bezig met excursies, het verzamelen van zwammen en het determineren. Onlangs hielden ze bij Een-West hun voorjaarskamp. Dat is dus buiten het traditionele paddenstoelenseizoen om."We kijken stiekem naar elke paddenstoel die we tegenkomen", zegt Aldert Grutter van de werkgroep. "We gaan expres buiten het seizoen, omdat we dan niet afgeleid worden door de grote paddenstoelen. Want dan zouden de korstjes niet genoeg aandacht krijgen. Het is een onderbelichte groep er zijn maar weinig mensen die ernaar kijken."