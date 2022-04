Cel en behandeling voor man die meisje (6) op camping Ees betastte

Een 45-jarige man is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een voorwaardelijk, voor het betasten van een meisje (6) in een toiletgebouw in Ees in augustus vorig jaar. Hierna stal de man haar onderbroekje. De rechter vond ontucht bewezen en legde de straf ook op voor verboden wapen- en kinderpornobezit. Tegen de man was dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk geëist.

De man zwierf rond en gebruikte zijn auto als onderkomen. Op een camping in Ees mocht hij zijn spullen en zichzelf wassen. Hij volgde in de vroege ochtend een meisje naar het toiletgebouw en misbruikte haar. Via camerabeelden en het kenteken van de auto kwam de man in beeld. In Puttershoek (Zuid-Holland) werd hij in zijn auto aangehouden. In zijn wagen lag onder meer het onderbroekje van het meisje.

'Ernstige zaak'

Het plegen van ontucht met zo'n jong kind is ernstig, zei de rechter. Het is bekend dat seksueel misbruik ernstige geestelijke schade met zich mee kan brengen. Het bij zich hebben van een pistool is volgens de rechter eveneens een ernstige zaak. De man had dat wapen naar eigen zeggen bij zich vanwege zelfverdediging. Maar dat maakt het niet minder ernstig, zei de rechter.

Verergerd door stress

De rechter vond ook het verzamelen van kinderporno een kwalijke zaak, omdat hiervoor kinderen daadwerkelijk seksueel worden misbruikt. Hij hield in zijn oordeel rekening met de stoornissen die bij de man zijn vastgesteld, zoals pedofilie en fetisjisme (seksuele gevoelens koesteren voor voorwerpen). Kennelijk hebben deze stoornissen opgespeeld tijdens een stressvolle situatie en kon de man geen weerstand bieden tegen dit gedrag.

Klinische opname